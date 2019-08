Porta fiori al cimitero ma la tomba della madre è stata spianata

di Claudio Comirato

ANCONA - Era andato al cimitero delle Tavernelle per deporre un mazzo di fiori sulla tomba della madre, ma quando è arrivato al campo numero 3 al posto della lapide ha trovato una spianata di terra e degli alberi appena piantati. È quanto accaduto a Renzo Burattini che sabato era andato a pregare sulla tomba della madre Solidea Giambartolomei, morta a giugno del 2006, sepolta al campo numero 3 di Tavernelle.«Quando sabato mattina sono arrivato sul posto con i fiori in mano - racconta Burattini - mi sono reso conto che la zona dove era stata sepolta mia madre era cambiata, il campo che ospitava le salme era stato spianato tutto intorno una serie di alberi. In un primo momento ho ipotizzato di aver sbagliato posto poi con il trascorrere dei minuti mi sono reso conto che in questa zona erano state fatte delle esumazioni e che nessuno ci aveva avvisati nonostante io e mia sorella siamo residenti ad Ancona».