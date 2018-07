Rimosse le parti pericolanti da sotto il ponte dell'asse nord-sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 8,15 ad Ancona in via Paolucci per rimuovere delle parti pericolanti da sotto il ponte dell'asse nord-sud. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha rimosso le parti immediatamente pericolanti con l'ausilio dell'autoscala ripristinando la sicurezza nella via sottostante.