La pompa del metano gli finisce â€‹in faccia: ferito dipendente Conerobus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava facendo rifornimento quando, all’improvviso, la pompa si è sganciata e gli è finita dritta in faccia. Un impatto durissimo, reso ancor più violento dalla pressione del metano. La frustata del metallo gli ha rotto il setto nasale e provocato altre fratture. E’ finito al pronto soccorso in codice rosso, con un grave trauma facciale, un anconetano di 55 anni, dipendente di Conerobus. Ci hanno pensato i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’area, ad evitare che la perdita di metano potesse causare una possibile esplosione.