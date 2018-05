Poliziotto si tuffa e salva un pescatore caduto in acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un’azione rapida, di quelle che cambiano il corso degli eventi. Un mix di generosità e prontezza professionale. La cronaca di un salvataggio: ieri al porto dorico una pattuglia delle volanti della polizia è intervenuta per soccorrere un pescatore che era scivolato dall’imbarcazione sulla quale stava lavorando. L’uomo era caduto in acqua dopo aver sbattuto la testa. Non ci ha pensato su due volte: uno degli agenti si è tuffato in mare e ha portato in salvo il pescatore. Tanto veloce è stato il poliziotto quanto stordito è stato il pescatore che tuttavia, dopo il primo attimo di smarrimento, impaurito ha ringraziato l’angelo delle biancocelesti.