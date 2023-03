Ancona, vedono la Polizia e cercano di andarsene: due 20enni nei guai per l'hashish

ANCONA - Vedono la Polizia e provano ad allontanarsi: due ventenni finiscono nei guai dopo che gli agnti rovano l'hashish. È accaduto nel pomeriggio di ieri, quando i poliziotti della Squadra Volanti, transitando in via Montebello ad Ancona, notavano due soggetti intenti a confabulare tra di loro sotto i portici. Gli agenti decidevano allora di controllarli, ma alla loro vista i due si davano precipitosamente alla fuga.

Il marito è sotto la doccia, lei chiama aiuto. I vigili del fuoco sfondano la porta e si trovano davanti l'uomo in accappatoio

Dopo un breve inseguimento, i due venivano raggiunti e identificati per un 19enne cittadino egiziano e un 20enne anconetano. I ragazzi riferivano di non essere scappati ma di essersi allontanati per andare altrove, ma senza alcuna spiegazione plausibile. Gli operanti decidevano di effettuare un controllo più accurato nel luogo ove questi stavano stazionando prima della fuga e a terra venivano rinvenuti 2 grammi di hashish, subito sottoposti a sequestro. Il cittadino egiziano, privo di documento identificativo, veniva poi accompagnato presso gli Uffici della Questura al fine di essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e si accertava che lo stesso aveva precedenti specifici per reati in materia di stupefacenti. Considerato che quest’ultimo, seppur regolare sul territorio, non aveva con se il permesso di soggiorno, lo stesso veniva denunciato per la relativa violazione.