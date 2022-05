Ubriachi aggrediscono e rapinano una coppia di connazionali: arresto e Daspo urbano per tre romeni

ANCONA - Ubriachi aggrediscono e rapinano una coppia di connazionali: denuncia e Daspo urbano per tre romeni. Il personale delle Volanti di Ancona ha raccolto l'allarme da un addetto della vigilanza privata che stava inseguendo un furgone, attirando l’attenzione dei poliziotti. Questi messisi all’inseguimento del veicolo, riuscivano a fermarlo, in via Vallemiano, trovandoci alla guida un rumeno di circa trent’anni, risultato positivo all’alcool test e per tanto denunciato, con tasso alcolemico di 2,34 g/l. Sul veicolo venivano individuati inoltre altri due connazionali, tra i 25 ed i 30 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori di Polizia, anche grazie alle testimonianze della Guardia Giurata e delle parti lese intanto giunte in Questura, i tre cittadini rumeni, visibilmente sotto l’effetto dell’alcool e per motivi assolutamente futili, avevano aggredito poco tempo prima altri due connazionali, un uomo ed una donna, colpendoli con calci e pugni. In particolare uno dei tre, approfittava dei momenti di concitazione dovuti ai colpi inferti alle parti lese per asportare dal tavolo del locale sito in via Marconi, dove stavano consumando alcolici, l’Iphone della vittima. Quando finalmente venivano fermati e portati in Questura, si risaliva alla esatta dinamica dei fatti, per tanto venivano denunciati in stato di arresto per resistenza e rapina in concorso.

Nei confronti dei responsabili, il Questore di Ancona ha emesso ulteriori tre provvedimenti Dacur (il Daspo Urbano), con divieto per gli stessi di accedere, per un anno, ai locali di pubblico intrattenimento, ovvero dove si somministrano alcolici, posti nelle vie di seguito indicate, con contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, nei seguenti luoghi: Via Marconi, Via Lamaticci e Via Pesaro.

Ultimo aggiornamento: 14:55