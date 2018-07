La polizia fa irruzione calandosi dal tetto: arrestato spacciatore nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continua incessante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente da parte della Polizia di Stato nella provincia di Ancona.Nella giornata di sabato a distanza di 48 ore dalla precedente operazione antidroga, personale della Squadra Mobile di Ancona ha arrestato un cittadino nigeriano trovato in possesso di 130 grammi di eroina e 20 grammi di hashish.I poliziotti della Sezione Antidroga hanno tenuto sotto controllo l’appartamento occupato dal giovane, I.D. Nigeriano classe 1981 clandestino sul territorio nazionale, per molti giorni. Il giovane era costantemente affacciato al balcone tenendo sotto controllo il portone d’ingresso al fine di evitare qualche sorpresa da parte della polizia. Consegnava la merce solo ad acquirenti conosciuti o accreditati evitando tutti i rischi di essere arrestato.Ieri mattina gli agenti della Sezione antidroga hanno fatto irruzione nella sua abitazione sita in via Torresi calandosi dal balcone superiore ove si erano nascosti durante le ore notturne. Quando lo spacciatore ha aperto il balcone per iniziare la sua attività si è trovato di fronte i poliziotti che lo hanno ammanettato. All’interno del suo appartamento hanno rinvenuto la sostanza stupefacente suddivisa in molte dosi nonché bilancini di precisone e tutto l’occorrente per il taglio ed confezionamento. Il giovane è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale.