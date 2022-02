Minaccia e tormenta l'ex fidanzata: ammonimento allo stalker nel giorno di San Valentino

ANCONA - La relazione è finita ma lui non si rassegna e continua tormentare e minacciare la ex: l'ammonimento allo stalker, poco più che trentenne, arriva proprio a San Valentino.

Da oltre un anno malgrado la relazione affettiva si fosse conclusa, l’uomo originario di una provincia Marchigiana, non ha mai accettato la fine della storia d’amore ed ha continuato a porre in essere condotte controllanti volte a fare sentire la sua presenza ed a condizionare l’esistenza della ex fidanzata, una coetanea, originaria della Campania ma residente in provincia di Ancona. La pressione psicologica e le minacce rivolte alla giovane donna, poco più che trentenne, l’hanno fortemente prostrata ma è riuscita ugualmente a trovare la forza di rivolgersi alle forze dell’ordine ed a chiudere un provvedimento volto a fare cessare immediatamente le condotte vessatorie e moleste. Il Questore di Ancona ha emesso il provvedimento dell’ Ammonimento intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. Nel medesimo provvedimento è stato anche rammentato al prevenuto, che l’eventuale violazione del provvedimento, comporta denuncia nei suoi riguardi ex art. 612 bis c.p., indipendentemente dall’atto di querela della parte lesa, divenendo la procedibilità d’ufficio, nei confronti di soggetti già ammoniti.

