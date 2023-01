Trovato a terra in strada e ferito: sembrava overdose. «Nessuna droga, ho avuto un malore»

ANCONA - Era sdraiato sulla strada, ferito ma cosciente. Quando la pattuglia della squadra volante di Ancona è arrivata in piazza D'Armi lo ha trovato così, su segnalazione di diverse persone che hanno allertato la polizia raccontando di una persona a terra in overdose.

Uomo ferito in strada, soccorso in piazza D'Armi

Sul posto è arrivato anche il personale sanitario per prestare le cure del caso e quando si sono avvicinate l'uomo ha raccontato una versione diversa: «Non ho preso droghe, non sono in overdose - ha detto - ho avuto un mancamento e sono caduto a terra». L'uomo, un 30enne pakistano, è stato comunque soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.