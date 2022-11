Ancona, spinelli sulle panchine: due ragazzini segnalati ed uno denunciato con l'hashish

ANCONA - Fumano spinelli sulle panchine vicino alla scuola Faiani, in via Oberdan ad Ancona, ma incappano in un controllo della Polizia: due ragazzini segnalati come assuntori, uno denunciato per spaccio e per un ogetto contundente.

Uno dei ragazzi veniva sorpreso mentre fumava uno spinello di hashish, che consegnava spontaneamente e durante il controllo una ragazza si mostrava visibilmente nervosa. Alla domanda dei poliziotti sull’eventuale possesso di sostanza stupefacente, e consegnava un pezzo di cellophane trasparente contenente meno di mezo grammo di hashish. Entrambi i giovani sono sanzionati per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, mentre la sostanza veniva sequestrata.

Anche un altro ragazzo, italiano diciottenne, tradiva nervosismo durante la presenza degli agenti. Prima che gli stessi procedessero al suo controllo estraeva spontaneamente dalla tasca del pantalone un pezzo di cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente di tipo hashish dal peso lordo di circa 11.52 grammi, che veniva sequestrata.I poliziotti hanno poi trovato, nel suo zaino, un arnese in materiale metallico con impugnature in legno, con all’estremità un martello e una lama tipo ascia, munito di lame a serramanico in metallo. Il ragazzo è stato denunciato per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Anche un altro giovane italiano di 20 anni, durante il controllo, alla richiesta di mostrare cosa avesse nelle tasche consegnava un arnese multiuso con punta a martello avente lunghezza totale di cm 14 e con all’interno 4 lame a scatto all’interno. Anche lui veniva è stato denunciato per il reato di porto abusivo di oggetto atto ad offendere.