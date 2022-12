Ancona, hashish, marijuana e mille euro in contanti: pusher 20enne ai domiciliari

ANCONA - Trovato con hashish, marijuana ed una busta con quasi mille euro in contanti: studente 20enne arrestato dalla Polizia di Ancona per spaccio di stupefacenti.

Si tratta di uno studente 20enne, residente in un comune limitrofo di Ancona e controllato mentre si trovava a bordo della propria auto. Gli agenti, sotto il tappetino, hanno trovato un panetto di hashish di circa un etto ed hanno deciso di estendere la perquisizione alla casa del ragazzo. Dove hanno trovato 20 grammi di marijuana divisi in tre involucri, materiale per pesare e confenzionare le dosi e, nascosta dietro un quadro in camera, una busta con 970 euro in contanti, verosimilmente frutto dello spaccio. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.