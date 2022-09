Domanda da rifugiato, ma con una fedina penale lunghissima: rispedito in Gambia

ANCONA - Presenta domanda per la Protezione internazionale ed ottenere lo status di rifugiato, ma ha una fedina penale lunghissima: accompagnato presso il CPR di Bari per l'espulsione.

Durante la pratica per l'asilo politico la Questura di Ancona ha scoperto che il Gambiano è stato denunciato per molteplici trasgressioni della legge sugli stupefacenti, per furto aggravato e furto con destrezza, danneggiamento aggravato. Il cittadino gambiano in parola è stato già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Ancona, in quanto ritenuto persona pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.