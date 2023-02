Prova a nascondersi tra le auto, giovane consegna ai poliziotti la droga

ANCONA - Fiuto vincente. Nella serata di ieri, le Volanti della Questura di Ancona, transitando in via Oberdan notavano un uomo a piedi che alla vista dei poliziotti accelerava il passo tentando di nascondersi tra le auto in sosta. Insospettiti da questo gesto si decideva di effettuare un controllo più approfondito.

Il ragazzo, fermato e identificato per un cittadino tunisino di 25 anni, sentito in merito all’eventuale possesso di sostanza stupefacente, spontaneamente consegnava agli operatori un contenitore metallico con all’interno 4 pezzi di hashish contenuti in involucri di plastica trasparente del peso di circa 4 grammi, e una pallina di marijuana contenuta all’interno di un ritaglio di plastica.

In merito al possesso della sostanza il ragazzo dichiarava di detenerla per uso personale e si procedeva pertanto a sanzionarlo per detenzione di stupefacente, che veniva contestualmente sequestrata e sottoposta ad accertamenti da parte della Polizia Scientifica.