ANCONA - Ha la patente scaduta da 17 anni e ai controlli si spaccia per il fratello: i polizotti non ci cascano, denunciato. È successo ad Ancona, dove i poliziotti hanno fermato un’autovettura in via Flaminia, con a bordo 3 soggetti, di cui due gravati da precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Il controllo esteso anche al veicolo e a perquisizione personale, consentiva di appurare che l’autista, un anconetano del 1974, aveva dichiarato il falso, affermando di non avere documenti identificativi al seguito e dichiarando come sue, le generalità del fratello. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per falsa attestazione e multato: le dichiarazioni mendaci erano state date per non ammettere la guida senza patente, scaduta dal 2005.

