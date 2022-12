ANCONA - Subito un tavolo di confronto. È ciò che hanno chiesto i sindacati uniti dopo aver ricevuto dal Comune di Ancona un’informativa con la quale si comunica che dal mese di gennaio si provvederà al recupero delle somme indebitamente erogate tra il 2013 e il 2018 agli agenti della polizia municipale per l’acquisto di divise e abbigliamento tecnico.

Il fatto che l’indennità di massa vestiario, che l’amministrazione comunale ha pagato fino al 2018 al personale della polizia locale invece di fornire direttamente le divise, fosse illegittima, era stato stabilito dagli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i quali avevano stilato una relazione nella quale stabilivano che: «Detta indennità non si ritiene sia legittimamente riconoscibile, non essendo prevista né dal contratto collettivo né dalla legge e, pertanto, si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a tale titolo». Somme che si aggirano intorno ai 400 euro l’anno, da moltiplicare per gli anni che ciascuno agente è stato in servizio in quel determinato periodo. Tuttavia chiederle interamente indietro vorrebbe dire che l’indennità è stata come un prestito e che quindi alla fine, le divise, gli agenti, se le sono pagate di tasca loro. E infatti, in una precedente comunicazione, l’amministrazione aveva dichiarato che nell’attività di recupero delle somme erogate si sarebbe tenuto conto «delle ragionevoli e ricostruibili spese sostenute dai lavoratori a tale titolo, ovvero dell’adempimento da parte di questi rispetto all’obbligo di indossare con decoro la divisa».

Ma se e come questo sia stato fatto non è chiaro. Di qui la richiesta di confronto dei sindacati, ai quali non basta la proposta avanzata dal Comune di un piano di rateizzazione del debito in rate mensili di 60 euro fino ad un massimo di 36 rate, poiché «Bisogna anche considerare il fatto che quelle somme non sono servite soltanto all’acquisto della divisa, ma pure a mantenerla integra e pulita, cosa che va a beneficio del decoro dell’ente».