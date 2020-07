Polizia locale, controlli sulle spiagge anche nel weekend. Oggi verifiche dall'alba e pioggia di sanzioni per divieto di sosta

ANCONA - Nessuna sanzione per infrazione alle misure anti Covid o per il non uso dell'app iBeach ma una forte azione preventiva . Infatti la Polizia locale di Ancona dalle prime ore di questa mattina ha presidiato le spiagge doriche con particolare attenzione per Palombina, Passetto e soprattutto Portonovo.

Gli agenti della comandante Liliana Rovaldi erano gia' presenti sulle spiagge all'arrivo dei bagnanti per poter fare prevenzione.

Infatti, molti sprovvisti a Portonovo della prenotazione con l'app iBeach hanno desistito dal raggiungere la spiaggia; successivamente i controlli si sono spostati sull'arenile per verificare che non vi fossero furbetti. Il tutto in collaborazione con gli steward presenti sul posto per agevolare i bagnanti.

Per quanto riguarda i divieti di sosta stamane erano state elevate 28 contravvenzioni; altre 20 si sono aggiunte nel pomeriggio. Anche nella giornata di ieri erano stati effettuati numerose verifiche, soprattutto a scopo preventivo; elevate anche diverse sanzioni per contravvenzioni al codice della strada.

