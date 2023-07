Ancona, lite tra madre e figlia: casa devastata e ragazza in fuga. Deve intervenire la Polizia

ANCONA - Furiosa lite tra madre e figlia, poi la ragazza scappa di casa: è necessario un doppio intervento dei poliziotti della Volante per riporatre la pace in un appartamento di Ancona, nel frattempo messo completamente a soqquadro.

Intorno alle 19:30 di ieri sera, la prima richiesta di auto : una donna, dal chiaro accento straniero, senza fornire troppi dettagli, chiedeva l’intervento della Polizia per tentare di far ragionare la figlia andata in escandescenza. La Volante, giunta sul posto in via del Commercio, ritrovava, effettivamente, un appartamento completamente a soqquadro, oggetti e suppellettili sparsi ovunque sul pavimento ma, in quel momento, gli animi erano pacati.

Non era la prima volta che le Forze dell'ordine erano costrette ad intervenire per motivi analoghi. La donna spiegava che le incomprensioni con la figlia erano dettate da incompatibilità caratteriali che nell’ultimo periodo stavano rendendo difficoltosa la convivenza. Cessata l’esigenza, i Poliziotti andavano via. Dopo meno di un’ora la seconda richiesta di aiuto: questa volta la donna spiegava che la figlia, uscita di corsa di casa, si era data alla fuga ed era preoccupata per lei. La Polizia, dopo aver perlustrato le vie e le aree limitrofe l’abitazione, l’ha ritrovata.