Lancia la bustina con la droga senza sorprendere le Volanti: adesso è nei guai

ANCONA - Nella serata di ieri, durante la normale attività di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Duomo, gli operatori della Squadra Volanti della Questura di Ancona notavano un giovaneo che mentre si trovava seduto in compagnia di altri due amici, alla vista della pattuglia, in maniera repentina, cercava di disfarsi di un qualcosa che aveva in mano lanciandolo a terra.

I poliziotti provvedevano subito a fermare ed identificare l’uomo, un cittadino rumeno di 21 anni. Gli agenti, inoltre, procedevano al controllo dell’uomo, rinvenendo a terra, nelle immediate vicinanze del predetto, una bustina in cellophane termosaldata contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo 0.80 gr.

Gli agenti provvedevano a contestare all’uomo la violazione amministrativa relativa alla detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Contestualmente la sostanza stupefacente veniva sequestrata per essere sottoposta ai successivi esami forensi presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica.