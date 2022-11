Ancona, la polizia tra la gente: in Piazza Roma folla di curiosi per il gazebo della scientifica

ANCONA- Nel pomeriggio di ieri, 26 novembre, c'è stato un grande successo in Piazza Roma ad Ancona per l'iniziativa della Polizia che ha voluto essere presente "in mezzo alla gente" con una serie di punti informativo.

Il successo della scientifica

Sono state fornite spiegazioni tecniche, pratiche, e scientifiche, relative alle sofisticate strumentazioni e tecnologie di cui la Polizia Scientifica quotidianamente si avvale. Sono state coinvolte un gran numero di persone che hanno potuto risolvere le proprie curiosità. Nessuna criticità è stata infatti riscontrata per quanto concerne l’ordine e la sicurezza pubblica.