Ancona, il ristorante alla Baraccola si trasforma in discoteca abusiva con deejay in nero: retata di Polizia e Finanza

ANCONA - Luci stroboscopiche, deejay con relativa postazione, musica sparata dall'impianto audio: pare una discoteca, ma invece è un ristorante. Blitz di Finanza e Polizia in un noto ristorante alla Baraccola: maxi multe (anche per di dipendenti in nero) e avanazata la richiesta di sospensione dell'attività.

Il controllo ha permesso di accertare che l’area antistante al locale era stata allestita per effettuare serate danzanti non autorizzate.

In prossimità dei tavoli, infatti, in un’area di circa 50 metri quadri, era stata posizionata la consolle di un deejay e alcune lampade con luce colorata e stroboscopica. Dopo la mezzanotte, finita la cena, iniziava infatti una serata da discoteca, già ampiamente pubblicizzata sui social e con la presenza di decine di avventori. Il locale è risultato non aver rispettato minimamente le norme di sicurezza imposte dalla normativa di settore, come estintori, percorsi di uscita illuminati. Per questo motivo al titolare del locale, un quarantacinquenne anconetano, veniva contestato l’illecito amministrativo consistente nella mancanza della licenza per l’attività di pubblico spettacolo, mai conseguita, per avere organizzato serate danzanti attrezzando a tutti gli effetti una discoteca all’aperto. La violazione contestata prevede il pagamento di una sanzione amministrativa che va da 256 a 1.032 euro.

La Guardia di Finanza ha proceduto poi ai controlli di competenza specifica, volti all’accertamento di eventuali irregolarità in materia di lavoro agli undici dipendenti trovati nel locale. Tra questi, due di essi erano sprovvisti di contratto di lavoro nonché delle comunicazioni obbligatorie, per cui i militari delle Fiamme Gialle hanno proceduto alla prevista segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione dell’attività. Oltre a ciò è attualmente al vaglio la posizione di uno dei due lavoratori, trovato intento a svolgere mansioni di disk jokey dietro ad una consolle.