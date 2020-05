Fermati tre giovani anconetani trovati in possesso di marijuana

ANCONA - Tre giovani sono stati fermati dalla polizia, domenica pomeriggio, e sanzionati perché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. I tre sono stati bloccati, in Via Merloni, alla Baraccola, all’interno di un edificio in stato di abbandono. Nel corso delle perquisizioni ai tre soggetti, tutti anconetani tra i 24 e 31 anni, già noti alle forze di polizia, è stato trovato lo stupefacente. I tre sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti contagio.

