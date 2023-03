Dà in escandescenze in strada, viene portata a casa e poi in ospedale: ma la donna scappa dal Pronto soccorso

ANCONA - Dà in escandescenze per strada nella zona Pincio, la polizia interviene e riesce a portarla a casa, ma una volta nell'abitazione la 44enne ricomincia a ad agitarsi: viene portata in ospedale, chiede di rimanere in osservazione e dopo un po' esce dal pronto soccorso e rientra a casa. E' stato un pomeriggio movimentato, quello di ieri, per la squadra volante intervenuta dopo la segnalazione della presenza della donna in forte stato di agitazione: una persona ai poliziotti nota per le sue problematiche psichiatriche causate anche dall'abuso etilico.

Gli agenti, nonostante siano riusciti ad accompagnarla a casa, dove c'era la madre, hanno poi dovuto chiamare l'ambulanza perchè dava ancora segni di agitazione, a tal punto che i sanitari hanno deciso di portarla in ospedale per accertamenti. Al pronto soccorso, la donna sembrava collaborativa tanto da dire alla mamma che sarebbe rimasta a Torrette in attesa di un consulto psichiatrico. Intenzione durata poco, fino a quando la 44enne ha deciso di andare via dal pronto soccorso e di rientrare a casa senza terminare gli accertamenti.