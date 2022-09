Ancona, attrezzatura da 007 all'esame per la patente: finisce all'ospedale per togliere l'auricolare

ANCONA - Si presenta all'esame per la patente con l'attrezzattura da 007, ma la polizia lo scopre ed oltre alla denuncia finisce anche all'ospedale per la rimozzionee di una minuscola auricolare.

La Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Stradale “Marche”, durante lo svolgimento della prova teorica informatizzata per il superamento dell’esame, notava, attraverso le vetrate poste tra l’aula e l’attigua sala d’aspetto, un esaminando con una postura inusuale che avvicinava più volte il braccio al monitor.

Subito gli operatori percepivano che il sospetto stesse cercando di trovare, tramite una telecamera nascosta, l’angolo visuale migliore per inquadrare il monitor. Al termine della prova, superata con esito positivo, la persona, di nazionalità pakistana, veniva sottoposta ad un controllo accurato grazie al quale veniva scoperto un foro di pochi millimetri al polsino sinistro della camicia a maniche lunghe, con all’interno una microcamera.

Veniva, rinvenuto anche un modem per trasmettere le videoriprese, collegato ad una ricetrasmittente utilizzata per ricevere le istruzioni comunicate attraverso un auricolare posto all’interno dell’orecchio sinistro, di dimensioni ridotte pari ad una moneta di 2 cent di Euro.

Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, il soggetto, denunciato in stato di libertà, veniva accompagnato presso l’Ospedale di Torrette di Ancona nel reparto di Otorinolaringoiatra per la rimozione in sicurezza dell’auricolare.