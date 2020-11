Sente dei rumori in soffitta, i poliziotti trovano nascosto un 30enne con le tronchesi

ANCONA - Arriva una chiamata dal 113 in piena notte di una donna che, spaventata, riferiva di sentire dei rumori provenienti dalla soffitta condominiale di uno stabile di corso Carlo Alberto. L'operatore della centrale inviava sul posto le pattuglie di Volante con i poliziotti che, dopo aver fatto ingresso nell'abitazione, raggiungevano la soffitta al quinto piano dello stabile. E subito si accorgevano che la porta era stata vistosamente forzata e aperta e con tutte le cautele del caso facevano ingresso nella stanza completamente al buio.

In un angolo rannicchiato trovavano un uomo che cercava di nascondersi. Il trentenne veniva subito identificato e portato in Questura. L'uomo di origini colombiane, con numerosi precedenti di Polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato in abitazione e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Addosso gli venivano trovate due tronchesi con le quali aveva divelto il gancio che chiudeva la porta della stanza.

