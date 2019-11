Inchiesta sui lavori pubblici, un arresto della Polizia e dieci indagati al Comune di Ancona

ANCONA - Un imponente blitz della polizia è in corso al Comune di Ancona. A quanto si apprende sarebbero in corso perquisizioni in vari uffici ed una persona sarebbe stata arrestata nell'ambito di un'inchiesta che sarebbe focalizzata sui lavori pubblici.

Inchiesta che vedrebbe anche una decina di indagati tra dipendenti pubblici ed imprenditori Un'operazione imponente, con molte auto pattuglia davanti al palazzo del Municipio che stanno attirando la curiosità di passanti e curiosi.

Ultimo aggiornamento: 10:41

