Blitz antidroga della polizia, arrestato un 34enne per spaccio di cocaina

ANCONA - Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia, voluta dal questore Claudio Cracovia. Maxi controlli in tutto il capoluogo nelle ultime 24 ore. E i risultati non sono mancati. Ieri sera, alle 21, gli agenti delle Volanti durante un blitz antidroga in via Marchetti hanno arrestato un anconetano di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era fermo nella sua auto quando è scattato il controllo. Con lui c'era una persona nota come tossicodipendente. A tradire i due sono stati gli strani movimenti che facevano alla vista della Polizia. Infatti il 34enne ha tentato di nascondere nel vano portaoggetti dell’auto due dosi di cocaina (poi rinvenute dagli agenti); l’altro soggetto, invece, è stato perquisito e trovato in possesso di altre due dosi appena cedute dal 34enne. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato e sequestrato al 34enne un'altra decina di grammi di cocaina, materiale per confezionare la droga e un particolare accendino a gas per saldare le dosi. Inoltre hanno sequestrato 180 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. M.S., pregiudicato per reati concernenti gli stupefacenti, è stato quindi arrestato, misura convalidata dal giudice che ha disposto la liberazione del 34enne e imposto all'indagato l’obbligo di presentazione giornaliera alla Questura di Ancona.