Ancona, droga e soldi nel retro del bar: una 30enne e il fidanzato nei guai, locale chiuso 10 giorni

ANCONA - Bar chiuso, di nuovo, per spaccio, denunciati una 30enne, trovata con lo stupefacente nella cucina del locale, ed il fidanzato. È tutto partito da un controllo effettuato venerdì scorso da parte dei poliziotti della Squadra volante di Ancona. Alla loro vista, la donna dietro al bancone ha provato a portarsi furtivamente nella cucina del locale. Dove, però, gli agenti l'hanno trovata ad armeggiare in una borsa dove c'erano 5 "palline" di cocaina, un pezzo di hashish e 370 euro in baconote di piccolo taglio. La perquisizione è stata estesa all'abitazione della donna, dove i poliziotti hanno sorpreso il suo fidanzato metre cercava, vanamente, di disfarsi, lanciandolo dal terazzo, di un fazzoltettino con 5 grammi di cocaina. Entrambi "vantano" precedenti specifici e plurimi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro, guida in stato di ebbrezza, reati contro la persona e sono e sono stati di nuovo denunciati. Il Questore ha emanato un decreto di chiusura di dieci giorni per il locale, già luogo di eventi analoghi.

I precedenti

In un controllo del 17 febbraio scorso nel bar era stato identificato anche un ragazzo con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Il locale in questione era stato teatro di episodi simili e stabilmente frequentato da soggetti pregiudicati, soprattutto gravitanti nel mondo dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Nel febbraio 2022 una Volante della Questura era infatti intervenuta su richiesta del 118, per una persona riversa a terra priva di conoscenza. Un cliente era stato prelevato dall’interno del locale e trasportato d’urgenza all pronto soccorso in stato di alterazione psico-fisica. Nel corso di un'altra ispezione erano stati identificati tre avventori con a carico precedenti penali per spaccio, guida in stato di ebbrezza e reati contro la persona. In quell'occasione un altro ragazzo consegnava spontaneamente un sacchettino con un piccolo quantitativo di marijuana. Lo stesso locale, nel novembre 2019, era stato colpito da un altro decreto di chiusura per 15 giorni per violazioni alle norme sul’orario di chiusura, l’organizzazione di un pubblico spettacolo abusivo e la violazione di un’ordinanza sindacale.