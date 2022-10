ANCONA - Non ha il biglietto ma sale a bordo con un grosso cane senza museruola: paura sul bus. Ieri pomeriggio i poliziotti sono accorsi in zona Posatora, in quanto era pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Ancona una richiesta d’intervento da parte di personale della “Conerobus” che lamentava il comportamento aggressivo tenuto da parte di un uomo sprovvisto di titolo di viaggio.

Riferiva di trovarsi nei pressi di Piazzale Camerino, mentre il soggetto segnalato, sceso dall’autobus, si stava allontanando a piedi, tenendo al guinzaglio un cane di grossa taglia. Aggiungeva di aver richiesto al soggetto in questione di esibire il titolo di viaggio. L’uomo, che aveva dichiarato di esserne sprovvisto, con fare aggressivo si era rifiutato di fornire le proprie generalità ed era sceso dall’autobus per allontanarsi a piedi. Gli agenti rintracciavano immediatamente l’uomo con il cane e procedevano ad identificarlo. Si trattava di un cittadino del Camerun di 26 anni, regolare sul territorio nazionale. Gli agenti, ascoltate le parti, si accertavano che la situazione fosse tornata tranquilla e procedevano ad informare il dipendente della “Conerobus” in relazione alle sue facoltà di legge.