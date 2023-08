ANCONA - Calci e gomitate ai poliziotti per cercare di eludere il controllo. Nella fuga precipitosa, ne ha ferito uno, facendolo ruzzolare a terra: l’agente è finito all’ospedale e ne è uscito con 10 giorni di prognosi. Tuttavia, il tentativo di scappare è andato a vuoto: è stato arrestato un 37enne anconetano, con una sfilza di precedenti per furti e droga, che dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, ma è stato denunciato anche per ricettazione e per il porto abuso di oggetti pericolosi, in particolare due pinze e un taglierino.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' CHE FUNZIONA Bimba di pochi mesi con una rara malformazione dell'esofago operata al Salesi di Ancona con una tecnica mininvasiva innovativa. La mamma: «Ora ci chiede di mangiare» LA PROPOSTA Testimonial Regione, il vicepresidente Biancani irrompe: «Nessuno meglio di Valentino Rossi» I CONTROLLI Un kg di droga, scontrini pazzi e lavoro nero: l'agosto ​in trincea della Finanza di Pesaro L'ABBRACCIO Whoopi Goldberg-Robert Plant, incontro tra star all'hotel Villa Quiete

Il sospetto

Ad insospettire i poliziotti delle Volanti, che martedì mattina erano impegnati in un’attività di controllo degli Archi, è stato l’atteggiamento del 37enne, seduto sul sellino di una Vespa d’epoca parcheggiata lungo via Marconi, nei pressi della farmacia. Subito si sono avvicinati per chiedere i documenti. Lui ha risposto che non li aveva, ha tergiversato un po’, quindi è scappato a piedi, ma è stato raggiunto. Invece di arrendersi, ha sferrato gomitate e calci, facendo finire a terra uno dei due agenti che poi ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso. Alla fine è stato bloccato e ammanettato. Dai primi accertamenti è emerso che la Vespa su cui si trovava era stata rubata qualche giorno prima a Loreto. Nel vano portaoggetti sono stati trovati un taglierino e due pinze che non appartenevano al proprietario, a cui nel frattempo è stato restituito il mezzo. Le due circostanze sono costate una doppia denuncia al 37enne per ricettazione e possesso abusivo delle potenziali armi, più una multa perché era senza patente: gli era stata revocata nel 2015.

Staffolo, risse e denunce: i carabinieri dispongono la chiusura di un chiosco locale per 15 giorni

La decisione

Ma nella direttissima di ieri in tribunale si è proceduto per il reato di lesioni e resistenza: l’arresto è stato convalidato, ma l’imputato - un ladro seriale, a giudicare dai precedenti - è stato rimesso in libertà dal giudice con il solo obbligo di firma in questura, in attesa del processo fissato per il 19 ottobre. «Io non ho picchiato nessuno, il poliziotto è inciampato ed è caduto da solo» ha spiegato in aula il 37enne, difeso dall’avvocato Giovanni Rizzi che chiederà per il suo assistito una pena sostitutiva con affidamento ai servizi socialmente utili, come permette la nuova legge Cartabia.