ANCONA - La Polizia accorre per l'allarme di una lite in casa, ma lui stava soltanto parlando con la madre un po' sorda.

Nella serata di ieri le Volanti si sono portate prontamente in via Bernabei, dove era stata segnalata una lite in abitazione.Giunti sul posto e saliti in sicurezza nell'appartamento, il personale verificava che non si trattava di una lite, ma solo di una chiacchierata animata tra madre e figlio, la signora 83enne ed il figlio 50 enne, perché il figlio era preoccupato che la madre non mangiasse abbastanza. Solo che, come verificato dal personale sul posto, la signora non sente bene ed il figlio per farsi sentire, doveva parlare a voce alta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA