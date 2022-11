Ancona, nervoso al controllo, 22enne pizzicato con l'hashish: «Ne ho altro a casa»

ANCONA - Ha mostrato nervosismo durante i controlli di routine della Polizia in centro, ad Ancona: ragazzo 22enne segnalato come assuntore di stupefacenti dopo essere stato sospreso con l'hashish.

Gli agenti, visto l'imbarazzo del giovane fermato mentre passeggiava con un amico in corso Matteotti, gli hanno trovato in tasca un pezzo di hashish avvolto in carta da forno. Il ragazzo ha confessato di averne altro a casa, dove in effetti i poliziotti ne hanno trovati altri due grammi, che ha dichiarato di detenere per uso personale. È stato segnalato come assuntore.