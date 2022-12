Politico, amante della natura e giornalista: ecco chi era Mariano Guzzini, morto a 79 anni tra l'affetto della sua Ancona

ANCONA- La sua morte, avvenuta quest'oggi - 14 dicembre - intorno all'ora di pranzo a causa di un malore davanti al supermercato di via Maratta ad Ancona, ha lasciato nella tristezza un'intera città. Sì, perchè a Mariano Guzzini volevano tutti bene per come si era fatto apprezzare in vita da amici, colleghi e conoscenti.

Una lunga carriera politica

Guzzini è stato un dirigente comunista, dal 1965 al 2003, nel Pci, nel Pds e nei Ds. Fondò e guidò la rivista “Marche oggi” dopo essersi iscritto all'Ordine dei Giornalisti. E' stato anche assessore alla cultura della Provincia di Ancona (1980-1985). Grande amante della natura, ha ricoperto anche l'incarico per dieci anni di presidente del parco naturale del Conero dirigendo la rivista nazionale “Parchi”. Ha pubblicato volumi con Einaudi, Laterza, il lavoro editoriale, affinità elettive evidenziando sempre una grande attitudine per la cultura e la scrittura. In passato è stato legato ad Emma Ratti, giornalista deceduta lo scorso 20 gennaio, dalla cui unione è nato il figlio Lapo che oggi lavora negli Stati Uniti. Successivamente Guzzini si era poi risposato.