Politecnica senza paura: si riparte. Ok alle lezioni, pure in presenza

ANCONA - La Politecnica non indietreggia d’un passo. Anzi, avanza. Dall’allarme pandemia l’ateno dorico trae nuova energia per ricominciare. Dal prossimo anno, l’offerta formativa sarà più ampia, e la didattica in presenza sarà integrata con quella online. «Il digitale - afferma convinto il rettore Gian Luca Gregori - non può sostituirsi alla vita d’università, anche se un processo d’integrazione può essere utile».

LEGGI ANCHE:

Malattie cardiache, negli ospedali di Ancona arriva il pacemaker più piccolo del mondo



Un rilancio, che trova la sua ragion d’essere nei numeri dell’ultimo rapporto di AlmaLaurea. Dallo studio del Consorzio Interuniversitario emerge che il tasso d’occupazione dei laureati magistrali Univpm, a un anno dal titolo, è pari all’82,3%, dato che sale al 91,4% a cinque anni dalla laurea. La maggior parte dei giovani, che escono dalle aule del capoluogo con in testa la corona d’alloro, è assunto con contratto a tempo indeterminato (59,3%) e percepisce una retribuzione media pari a 1.513 euro mensili netti. Ancora un dettaglio: molti laureati triennali proseguono il percorso universitario (66,7%); mentre chi sceglie di inserirsi nel mondo del lavoro viaggia sull’80, 3% dell’occupabilità.

Un patrimonio, quello della Politecnica, che lega strette formazione e occupazione, e che verrà raccontato attraverso gli Smart Open Day. Saranno dal 30 giugno al 20 luglio: porte aperte, virtualmente, a tutti gli studenti delle superiori che attraverso webinar in diretta avranno la possibilità di confrontarsi con i prof e conoscere tutti i corsi delle cinque aree, Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. Basta un clic per prenotarsi su www.orienta.marche.it e non perdere le novità del palinsesto. Quest’anno sono stati rafforzati i corsi delle professioni sanitarie. E Medicina e Chirurgia avrà 215 posti. Partiranno le lauree magistrali in Tecniche diagnostiche, in Data science e in Management della sostenibilità. Per non indietreggiare d’un passo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA