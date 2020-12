Vede uscire fumo dal cofano, accosta e scende: auto distrutta dalle fiamme

ANCONA - Vede uscire fumo dal cofano, accosta e scende: auto distrutta dall'incendio improvviso, paura oggi pomeriggio lungo la Sp Conero.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 15:15 circa, lungo la provinciale del Conero in frazione Poggio di Ancona, per l'incendio di un'auto. Il conducente della vettura ha notato del fumo mentre stava guidando e ha accostato il veicolo che poi si è incendiato. Nessuna conseguenza per il conducente.

LEGGI ANCHE:





© RIPRODUZIONE RISERVATA