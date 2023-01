ANCONA La prossima sarà una settimana importante per il futuro della scuola media Podesti di via Urbino, dichiarata non agibile dal Comune a causa del sisma del novembre scorso. In questi giorni sono iniziate le verifiche che a fine mese potrebbero dare un’indicazione sul futuro dell’edificio realizzato negli anni Sessanta. Due le ipotesi al vaglio: demolizione e nuova costruzione, oppure recupero dell’immobile con adeguamento sismico.

Lo scenario

La preferenza da parte dell’amministrazione comunale è quella di recuperare l’edificio. L’unica certezza sono in tempi: entrambe le soluzioni escludono il ritorno in classe dei ragazzi nel settembre del 2023, quando ripartirà il nuovo anno scolastico. Al momento la scuola media Podesti è stata trasferita in via Fanti alla Tommaseo, ma a partire dal prossimo anno in via Fanti andranno solo gli alunni di seconda e terza media. Quelli della prima infatti verranno accollate alle Leonardo da Vinci di via Marconi, complesso che fa sempre parte dell’istituto Piano Archi Posatora.

Per cercare di limitare i disagi alle famiglie saranno confermate le navette: i mezzi della Conerobus faranno fermate straordinarie sia per la scuola media Tommaseo di via Fanti sia per la Leonardo da Vinci in via Marconi. Novità in arrivo anche per quello che riguarda la scuola materna di via XXV Aprile, edificio anche questo lesionato dal sisma. Attualmente i bambini sono stati trasferiti in via Tiziano, ma a partire dal mese di settembre l’intera scuola materna verrà ospitata alla Garibaldi di via Torrioni, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminare proprio a ridosso del periodo estivo. Un complesso nuovo di zecca dotato di ogni confort. Attualmente i bambini della Garibaldi sono ospiti della Faiani e lì resteranno anche il prossimo anno.

Situazione più semplice alla scuola del Pinocchio dove i tecnici hanno potuto stabilire che i danni provocati dal sisma hanno interessato una parete divisoria tra la palestra e i locali della scuola. Un danno di relativa importanza: il Comune a breve farà partire i lavori per il ripristino della parete che saranno ultimati nel mese di settembre. Una scadenza che darà modo agli studenti di tornare alla scuola del Pinocchio dopo essere stati accolti dalle Falcone in piazza Salvo d’Acquisto.

A Collemarino invece verrà demolito il nido Agrodolce, i bambini verranno trasferiti alla scuola media Volta in via Leonardo da Vinci, sempre a Collemarino, dove potranno contare su spazi a loro riservati e sull’accesso diversificato rispetto al resto della scuola. Un trasloco di qualche centinaio di metri che potrebbe anche tornare utile alle famiglie che hanno un figlio alla materna ed uno alla media.