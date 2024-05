ANCONA La pizza della discordia. Sarebbe partita da un banale errore sul servizio a tavola la bagarre scoppiata la sera del 20 settembre del 2020 in un ristorante della prima periferia anconetana. A finire ko, con le ossa del naso fratturate, era stato un cliente che si trovava a cena con i suoi due bambini. L’uomo, un anconetano di 44 anni, all’uscita dall’ospedale aveva sporto denuncia (in un primo momento a carico di ignoti) contro il gestore della pizzeria, riconosciuto da lui come il responsabile dell’aggressione. Quest’ultimo, 60enne, è finito a processo davanti al giudice Matteo Di Battista. Deve difendersi dall’accusa di lesioni personali.

Il dibattimento



Sull’episodio insistono due versioni completamente differenti. Di sicuro, quella sera a cena c’era il 44enne anconetano con i suoi due figli e un amico. All’arrivo della pizza al tavolo, l’uomo si sarebbe lamentato dell’errato ordine: non aveva chiesto quella pietanza. L’uomo si sarebbe lamentato, tanto da attrarre l’attenzione del tavolo vicino, dove c’era anche il fratello del ristoratore. «Ma cosa guardi?» avrebbe detto il 44enne. Sarebbe così partito un battibecco. Da qui in poi ci sono versioni contrastanti. La persona offesa, parte civile con l’avvocato Milo Sabbatini, ha riferito di essere stato aggredito con un paio di cazzotti dal titolare del locale, mentre era sulla rampa esterna. Aggressione che gli aveva provocato vari traumi facciali, tra cui la frattura delle ossa del naso. L’uomo era finito al pronto soccorso di Torrette. La prognosi: 40 giorni. Inizialmente, la denuncia era partita contro ignoti, poi l’anconetano aveva fatto il nome dell’imputato.



Il fratello del 60enne, sentito l’ultima volta in udienza, ha raccontato dell’affronto subito dal 44enne. «Si è lamentato dalla pizza sbagliata, arrivando poi verso il nostro tavolo. Se l’è presa con mio figlio, gli ha detto: “cosa hai da guardare? Io ti spacco la faccia”». Dopo momenti di tensione, la situazione sembrava essere tornata alla calma. Ma era solo per qualche minuto.



Il secondo round



Sempre il fratello dell’imputato: «Il signore se ne è tornato al suo tavolo e mio figlio è uscito fuori dalla pizzeria per fumarsi una sigaretta». Tutto sarebbe avvenuto nella rampa esterna del locale. «Il signore lo ha seguito, poi gli ha messo le mani attorno al collo, lo stava per soffocare. Io ho chiamato mio fratello». Ma per la difesa, i pugni non sarebbero mai partiti. È scivolando che il 44enne sarebbe caduto, rompendosi poi il naso. Sul posto era arrivata una pattuglia della polizia. Il 17 ottobre verrà sentito un altro testimone della difesa e un agente. L’imputato è assistito dagli avvocati Alessandro Montanari e Antonio Micucci.