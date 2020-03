Pizza gratis agli angeli del soccorso: «Grazie per il vostro super lavoro»

ANCONA - Ha preparato tre vassoi di pizza mista è si è presentato alla sede della Croce Gialla di Ancona in via Ragusa per offrire la cena al personale di notte. L’autore di questo bel gesto è il titolare della pizzeria Europea in via della Ricostruzione ad Ancona che ha spiegato la sua iniziativa commovente come un modo per ringraziare tutti i volontari ma anche il personale della Croce Gialla di Ancona che in questi giorni è in prima linea anche per l’emergenza sanitaria. Volontari ma anche dipendenti pronti a mettersi a disposizione della cittadinanza per qualsiasi esigenza.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, un altro morto nelle Marche: solo oggi sono 5, dodici dall'inizio dell'epidemia/La mappa dei contagi in tempo reale

Un gesto quello del pizzaiolo di via della Ricostruzione fatto con il cuore che è stato apprezzato e non poco dagli stessi volontari che hanno coperto il turno tra domenica notte e lunedì mattina. Un turno di notte, fatta eccezione per qualche servizio particolarmente tranquillo anche per il fatto che negli ultimi giorni gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti. Con le scuole chiuse così come gli impianti sportivi in questi giorni tanti giovani hanno bussato alla porta della Croce Gialla per avere notizie circa il prossimo corso di pronto soccorso. Tra le iniziative da sottolineare anche quella portata avanti dai volontari della Croce Gialla di Falconara che ha organizzato un servizio per la consegna a domicilio di farmaci, della spesa in genere e interventi di prima necessità ricette comprese rivolto a tutte quelle persone che si trovano impossibilitate ad uscire di casa. Per ulteriori informazioni e prenotazioni circa il servizio chiamare lo 071/9168022 .

© RIPRODUZIONE RISERVATA