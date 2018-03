Pistola puntata in faccia alla ex: «Dammi 9mila euro o ti sparo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Avrebbe puntato contro il volto dell’ex compagna una pistola giocattolo, senza tappo rosso, per riscuotere 9mila euro. Solo l’intervento della figlia della vittima aveva messo fine alla sceneggiata intrapresa da un 45enne lauretano, disoccupato e già conosciuto dalle forze dell’ordine per altri reati. Per far apparire l’arma vera e spaventare l’ex, di 24 anni più grande di lui, le avrebbe anche detto: «Dammi subito i soldi che mi spettano o ti uccido». Per quel gesto l’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Bonadies, finirà a processo con l’accusa di minacce aggravate. Il rinvio a giudizio è stato decretato ieri mattina dal gup Paola Moscaroli.La prima udienza è fissata per il 5 giugno 2019. La donna non si ancora costituita parte civile, ma se lo vorrà potrà farlo durante il procedimento. Era stata lei, subito dopo i fatti avvenuti nel luglio 2016, a sporgere denuncia contro l’ex dai carabinieri. L’uomo era stato subito rintracciato e una perquisizione aveva portato al sequestro dell’arma, comprata pochi giorni prima del litigio inscenato con la 69enne. Stando a quanto emerso dalle indagini, l’imputato era andato a casa della donna, a Loreto, per chiarire una questione di soldi. Lui, secondo la sua versione, avrebbe dovuto riscuotere da lei 9 mila euro, provento di un’attività intrapresa dai due in comune. La donna, però, aveva desistito. Ne era scaturito un litigio furibondo. A quel punto, il 45enne aveva tirato fuori l’arma giocattolo, la riproduzione di una semiautomatica. Sembrava vera, senza il tipico tappo rosso delle pistole giocattolo. Per questo aveva spaurito a morte la 69enne che si era vista la canna della pistola puntata in faccia.Il suo terrore era stato incrementato dalle minacce dell’ex compagno. «Dammi i soldi o ti uccido» le avrebbe detto lui. Le urla della donna avevano richiamato la figlia di lei, rimasta in disparte per tutto il litigio. Si era frapposta tra i due contendenti e aveva convinto l’uomo ad abbassare la pistola, girare sui tacchi e uscire dall’appartamento dove era entrato con la convinzione di ritirare quanto gli spettava. Passato lo spavento, la lauretana aveva denunciato tutto ai carabinieri, facendo finire l’ex sotto indagine. Ora, dovrà anche affrontare un processo davanti al giudice dove rischia fino a un anno di reclusione.