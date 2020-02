Pista sul ghiaccio e grande ruota torneranno in piazza Cavour

ANCONA - Durante le prossime festività natalizie la grande ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio torneranno in piazza Cavour, mentre l’unica location possibile per il Luna Park continua a essere il parcheggio dello stadio del Conero, anche in occasione della fiera di san Ciriaco. La Giunta ha individuato le aree disponibili, da febbraio 2020 a gennaio 2021, da destinare alle installazioni di circhi, attrazioni dello spettacolo viaggiante e parchi divertimenti. Come lo scorso anno, piazza Cavour potrà ospitare delle attrazioni solo nel periodo natalizio, dal 28 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

LEGGI ANCHE:

Lascia la figlia di 9 anni vicino al cassonetto per lanciarsi dal ponte: fermata in extremis

Ubriaco, cade a terra. E i poliziotti gli trovano nel giubbotto un coltello di grosse dimensioni

Nel dettaglio, nell’area asfaltata occupata in precedenza dal capolinea del trasporto pubblico extra urbano, potranno essere posizionate cinque piccole o medie attrazioni, «purché si tratti di attrazioni prevalentemente rivolte ai bambini, dovendo essere installate all’interno del Christmas Village», si legge nella delibera di Giunta.

Nell’area pavimentata con la ghiaia, invece, spazio alla pista di pattinaggio sul ghiaccio e alla ruota panoramica, sempre fino a fine gennaio, per comprendere anche il primo periodo dei saldi. Per quanto riguarda la zona del Piano, nell’area di circa 3mila metri quadrati di piazza D’Armi potranno essere installate delle attrazioni «solo ed esclusivamente in occasione delle festività natalizie». Altre zone in grado di ospitare attrazioni, pur sempre con delle limitazioni, sono piazza Pertini che fino al 16 febbraio potrà ospitare quattro piccole o medie attrazioni, e piazza Diaz (solo due attrazioni, del tipo trenino lillipuziano, giostra per bambini di superficie non superiore a 100 metri quadri). E ancora piazza IV Novembre (piccole attrazioni); parco Belvedere (un’attrazione solo nel periodo estivo); Collemarino, piazza Fontana e piazza Salvo D’Acquisto (ognuna può ospitare una sola attrazione).

Capitolo a parte, invece, per il parcheggio dello stadio del Conero, a Passo Varano, l’unica area indicata dalla Giunta per ospitare il Luna Park. Per la fiera di san Ciriaco, la Giunta offre uno spazio di 11mila metri quadrati per l’installazione del Luna Park per un periodo massimo di dodici giorni. Il Luna Park però potrà anche essere installato a ottobre e occupare uno spazio di 3.500 metri quadri e la delibera specifica che «in assenza di partite del campionato di calcio o di altre manifestazioni sportive, il parcheggio potrà essere destinato ad accogliere contemporaneamente più di uno spettacolo viaggiante». Inoltre la delibera stabilisce che «l’installazione delle attrazioni denominate “rotonde”, “tiro a gettone”, “giostra-rodeo”, è autorizzabile unicamente nel periodo natalizio o all’interno di Luna Park» e che le aree individuate dalla Giunta «potranno essere rese indisponibili o subire riduzioni di superficie per motivi di pubblico interesse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA