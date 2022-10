ANCONA Impianto termico ko, chiude la piscina del Passetto. «La temperatura dell’acqua non risulta adeguata per il normale svolgimento delle attività - spiega la Cogepi che gestisce l’impianto comunale -. La piscina rimarrà quindi chiusa fino a nuova comunicazione».

Gli abbonamenti e tutti i corsi verranno recuperati alla riapertura. Il guasto è avvenuto venerdì: i tecnici hanno tentato una riparazione d’urgenza della vecchia caldaia, ma a distanza di 24 ore si è di nuovo inceppata. Così ieri i gestori hanno comunicato lo stop fino a data da destinarsi: oggi si terrà un sopralluogo con una ditta incaricata dal Comune per montare una nuova caldaia, ma se i tempi dovessero essere troppo lunghi si potrebbe valutare una soluzione-tampone, come l’installazione di una caldaia provvisoria.

Con la piscina di Ponterosso chiusa per la riqualificazione (riaprirà a inizio 2023), parte dell’attività del Passetto potrebbe essere spostata nell’impianto di Vallemiano, dove già si allenano gli agonisti. Il problema si pone per la scuola nuoto, per le attività preagonistiche e per gli allenamenti degli atleti della pallanuoto, in fase di preparazione del campionato.