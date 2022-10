ANCONA- Immobili di pregio nel mirino di professionisti e famiglie facoltose. Venduti tutti e sette gli appartamenti al Passetto nel nuovo complesso residenziale definito smart da Domus Officina, l’impresa che li ha progettati. Mentre c’è una trattativa in atto per l’attico del condominio superlusso sorto all’ex Stracca. Ciò a conferma del fatto che anche nel segmento luxury c’è un discreto fermento. Certo, la disponibilità di immobili è limitata. Dunque anche in questo settore, come del resto nella fascia di pezzatura più bassa, la domanda è superiore all’offerta.

Il risveglio

Ad aver determinato un’impennata di richieste sarebbe stata l’esperienza della prigionia in casa durante i mesi di lockdown. «Le persone durante la pandemia hanno cominciato a dare un peso maggiore al comfort abitativo - afferma Donato Camporese, amministratore di Domus Officina -, in particolare ci si è resi conto di avere esigenze differenti, come terrazzi, doppi servizi, impianti tecnologici adeguati alle mutate necessità». Infatti, oltre a dare importanza alle ampie metrature interne, gli acquirenti non disdegnano altrettante attenzioni agli spazi esterni: «Ci arrivano richieste specifiche di appartamenti con terrazze e giardini - spiega il costruttore Vladimiro Muti - questo perchè con l’esperienza del covid, chi non aveva questo tipo di soluzioni si è accorto di quanto fossero necessarie in determinati momenti».

I requisiti

E quindi adesso tutti chiedono, come requisito base, l’opzione degli sfoghi esterni. Quello su cui gioca la differenza degli appartamenti luxury è chiaramente la qualità, non solo della costruzione in sé, ma anche dei servizi offerti. Ad esempio al Passetto il complesso residenziale di ultima generazione mette a disposizione avanzati impianti di domotica e smart living. E soprattutto, visto il particolare momento, possono garantire prestazioni energetiche assolutamente competitive. Quindi, seppure si parli di metrature molto grandi, in proporzione il risparmio energetico è decisamente maggiore. «Oggi non ci si concentra più sul semplice perimetro abitativo - specifica Camporese -, ma sul come viverlo».

Le trattative

Ovviamente, più si va verso investimenti di una certa importanza, e più si allungano le trattative. Da settimane, infatti, è ancora sospesa l’offerta che è stata avanzata per l’attico nel nuovo complesso abitativo di via Montebello: 140 metri quadrati di appartamento, con terrazza da 180 metri quadrati e annessa piscina. «Non è stato ancora venduto - conferma Muti - ma c’è in ballo un’offerta. Chiaramente anche chi ha una certa disponibilità economica punta a strappare il prezzo migliore». Tra le zone preferite da chi cerca un’abitazione di pregio il costruttore non ha dubbi: «Rione Adriatico, via Santa Margherita fino a Pietralacroce - sentenzia Muti - da sempre sono quelle le aree maggiormente prese di mira».