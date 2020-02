Piscina di Ponterosso, disposta la chiusura per oggi pomeriggio e domani mattina

ANCONA - A causa dei danni provocati dal forte vento della scorsa notte, la piscina comunale di Ponterosso ad Ancona rimarrà chiusa all'utenza, oggi pomeriggio e domani mattina, per lavori di manutenzione che serviranno per ripristinare la perfetta funzionalità dell'impianto. A informare l'utenza della chiusura temporanea è il Consorzio gestione piscine (Cogepi) scusandosi per il disagio.

Ultimo aggiornamento: 15:57

