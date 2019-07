Piromane o un mozzicone la causa dell'incendio nel palazzo alla Regione

di Federica Serfilippi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nessuna traccia riconducibile all’attivazione dell’innesco e nessun cortocircuito rilevato nell’impianto elettrico. Partono da queste due certezze gli accertamenti dei vigili del fuoco che dovranno portare a scoprire le cause del rogo che giovedì, poco dopo le 13, si è sviluppato nei bagni riservati agli uomini collocati al piano terra del Palazzo delle Marche , fatto evacuare in gran fretta.Attualmente, le ipotesi legate alla natura dell’incendio sono due: o qualcuno ha gettato imprudentemente una sigaretta accesa all’interno del cestino posizionato in bagno, oppure qualcuno può aver dato di proposito fuoco al bidone, magari utilizzando un accendino. Negligenza o dolo? La prima ipotesi veniva vociferata già giovedì da alcuni dipendenti stanziati in piazza Cavour, coloro che avevano abbandonato la postazione lavorativa a causa dell’allarme fatto scattare per l’incendio. L’oggetto che ha dato vita alle fiamme non è stato ritrovato durante le operazioni di spegnimento condotte dai vigili del fuoco o nel corso dell’ispezione eseguita dai carabinieri.