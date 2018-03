Caos in strada per la pioggia Flaminia allagata e smottamenti nelle frazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Passata l’emergenza neve, arriva la pioggia a dare grattacapi, gonfiando fiumi e torrenti, allagando le strade (compresa via Flaminia) e provocando colate di fango e veri e propri smottamenti. Ieri pomeriggio si segnalavano smottamenti in diversi punti del territorio comunale, specie nelle frazioni già colpite dall’effetto Burian. I vigili urbani hanno dovuto chiudere la strada che da Casine di Paterno sale verso Paterno, per una colata di fango piuttosto massiccia. L’interruzione si trova dopo circa 800 metri salendo per Paterno dalla strada provinciale e dopo un chilometro circa scendendo dal centro abitato. La frazione di Paterno comunque non è isolata perché si può raggiungere seguendo. Chiusa ieri sera anche la strada che scende verso la baia di Portonovo, per uno smottamento nella curva lato monte dopo il Belvedere.Piccoli smottamenti e allagamenti anche vicino al carcere di Montacuto, a Varano (nella zona dei campi da tennis) e in via Saline, ridotta a un vero e proprio torrente. In serata, verso le 19, il Comune segnalava allagamenti nel bivio tra via Filonzi e la Cameranense e in via Primo maggio nella rotatoria nei pressi di Mediaworld e Uci Cinema. Anche via Flaminia, fra la stazione di Ancona e Torrette, s’è a tratti allagata ed è questa la situazione più critica. La Municipale, che invitava a procedere lentamente, ha dovuto restringere la carreggiata, con una segnaletica anche luminosa, all’altezza della frana Barducci: un’enorme pozza di acqua e fango s’era formata per un avvallamento dell’asfalto poco dopo l’immissione del bypass dal porto.