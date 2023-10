Pioggia e calcinacci nell’autorimessa: i condomini fanno causa al Comune di Ancona

ANCONA Una storia che va avanti da dieci anni. Si fanno i lavori, poi si ripresenta sempre lo stesso disagio: piove all’interno dell’autorimessa di via Podesti 16/b. E non cade solo pioggia, ma anche pezzi di calcinacci e di intonaco, ormai pregni di acqua. Considerando la situazione, i proprietari degli stalli - si trovano a pochi metri dalla residente Benincasa - hanno deciso di portare il Comune in tribunale, davanti al giudice civile.



La proprietà





Questo perché l’amministrazione risulta essere la proprietaria del lastrico solare, sulla cui sommità si trova un cortile di proprietà comunale.

Per ora, non c’è stata una richiesta di risarcimento da parte dei proprietari delle quote del garage. Difatti, quello intentato dai condomini - rappresentanti dall’avvocato Paolo Tartuferi - è un ricorso per chiedere al giudice una consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi. L’obiettivo è, difatti, eliminare una volta per tutte il problema ed individuare la causa delle infiltrazioni che gettano acqua sulle vetture in sosta, una quindicina in totale.



Nei giorni scorsi, il Comune ha dato mandato all’avvocato Gianni Fraticelli di rappresentare l’ente del corso della causa. La prima udienza si terrà a dicembre.

Dopo le prime lamentale dei condomini, il Comune nel 2013 aveva provveduto a compiere alcuni interventi sul lastrico solare, che però non avevano risolto il problema. Nel 2015 c’è stato un accordo transattivo tra il condominio e l’amministrazione, con l’impegno da parte del Comune del rifacimento del piazzale sovrastante. I lavori sono stati portati avanti tra il 2017 e il 2018 per un importo che si aggirava sui 70mila euro. Le infiltrazioni non sono state eliminate. Così a partire dall’inizio del 2023, il condominio ha inviato varie diffide al Comune. Fino ad arrivare al ricorso che si discuterà davanti al giudice tra meno di due mesi.