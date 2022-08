ANCONA - La M&P cambia i cartelli in modo errato, i residenti prendono le multe ma ora il Comune di Ancona corre ai ripari e le sanzioni potranno essere revocate in autotutela. E’ un vero e proprio pasticcio quello venuto fuori in via Veneto nel tratto di strada tra l’incrocio con via Rovereto e via Rodi.

Un tratto dove i parcheggi erano riservati al settore Adriatico, ma nelle ultime settimane a causa lavori di manutenzione i cartelli sono stati cambiati. Così questa parte di via Veneto è stata inglobata nel settore centro.

Una svista clamorosa, a farne le spese sono stati i residenti della zona che si sono ritrovati la multa sul cruscotto in quanto con il permesso Adriatico non potevano più sostare in questo settore finito accidentalmente nella zona del centro. Sulla vicenda è intervenuto l’assessore Stefano Foresi: «A noi non risultano multe, ma se così fosse, sarebbe stato commesso un errore nel momento in cui sono stati riposizionati dei cartelli stradali - spiega -. Questo tratto di via Veneto è nel settore Adriatico e resterà tale, non ci sarà nessun cambiamento. Chi ha preso la multa è invitato a presentarsi negli uffici della M&P, la sanzione in autotutela verrà annullata subito». Uno svarione che ha visto in questi giorni diversi sanzioni amministrative elevate dal personale in servizio con i residenti della zona che si chiedevano per quale motivo nessuno avesse avvisato di questa novità in via Veneto.

Risolto il giallo delle multe, per i residenti in zona Pincio è arrivo un altra novità, come conferma lo stesso Foresi: «Largo Aristodemo Maniera fino ad ora è riservato alla sosta centro, ma dopo la segnalazione di un gruppo di residenti con un atto di giunta abbiamo deciso di assegnare questa zona, che si trova tra via Rodi e via Circonvallazione, al settore Adriatico. Nei prossimi giorni ci sarà il cambio della segnaletica». La speranza dei residenti è che si presti più attenzione nel momento in cui verranno cambiati i cartelli stradali in largo Aristodemo Maniera.