Addio a Buscarini, l’artista dei parchi: aveva 83 anni Oggi l'ultimo saluto

ANCONA - Pietralacroce perde il suo pollice verde, una delle anime più popolari del quartiere. Si è spento l’altro ieri all’ospedale di Torrette, all’età di 83 anni, Ernesto Buscarini. Ex dipendente comunale, prima addetto al verde pubblico e poi agli uffici dei messi comunali, Buscarini era molto conosciuto in tutta la città e in particolare a Pietralacroce, dove abitava in via Zuccari. Era stato tra i protagonisti del presepe vivente del Forte Altavilla sin dai primi anni, ma soprattutto era molto conosciuto per aver creato e curato i più bei giardini di case private e luoghi pubblici della zona tra Pietralacroce a Portonovo, compreso il parco dell’hotel Emilia. Aveva lavorato anche come consulente di ditte specializzate nella cura di parchi e giardini. Lascia la moglie Ada ed i figli Damiano, Emanuele e Gianluca. I funerali si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa di Pietralacroce.