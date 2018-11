Fa il pieno di gioielli al Compro Oro e li rivende ma gli assegni sono scoperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Va in un compro oro, fa incetta di gioielli e paga firmando un paio assegni. Poi, si reca in altri due negozi e vende tutti i monili appena acquistati, riuscendo a riscuotere un buon gruzzoletto in contanti. Il mirabolante giro di compravendite messo in scena da un’anconetana di 60 anni non ha ottenuto l’effetto sperato dalla donna. Pensava di organizzare un piano ad hoc per ottenere velocemente dei soldi senza conseguenze, invece si è ritrovata a suo carico una denuncia per truffa aggravata notificata dai carabinieri. La donna non aveva fatto i conti con un particolare fondamentale: gli assegni che aveva utilizzato per pagare il compro oro dove era entrata in possesso di bracciali e collane erano stati emessi a vuoto.