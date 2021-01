Aveva fatto il pieno di cocaina ieri sera per i suoi clienti, 180 grammi di polvere bianca in casa di un trentenne: arrestato

ANCONA - Curriculum già ricco, tante volte fermato per i suoi trascorsi di rapine e spaccio di stupefacenti, questa mattina in manette. I poliziotti della squadra Mobile della Questura di Ancona, a seguito di una perquisizione eseguita in un appartamento della città, in uso ad un autotrasportatore trentenne italiano, pluripregiudicato, hanno rinvenuto 180 grammi di cocaina purissima e 1.600 euro ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, già conosciuto per i suoi trascorsi di rapine e spaccio di stupefacenti, nascondeva la droga dentro il suo armadio, in uno scaffale completamente dedicato al commercio della cocaina. Aveva fatto il “carico” proprio ieri sera, per soddisfare le richieste dei suoi clienti del fine settimana.

I precedenti penali dello spacciatore e i gravi elementi probatori riscontrati dagli agenti della Sezione Antidroga, non hanno lasciato scampo all’indagato che, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona veniva collocato in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

