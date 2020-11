In piedi sul tavolo mentre fa le pulizie, vola a terra: donna al pronto soccorso

ANCONA - Non si sa per quali ragioni fosse in piedi sopra il tavolo nella sua cucina. Un'anziana durante le pulizie è caduta forse per un suo precario equilibrio o forse per un guasto del tavolo, necessario ieri sera in un'abitazione di Posatora l'intervento della Croce Gialla che ha portato la donna all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

